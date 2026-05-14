Un cóndor andino volvió a volar en libertad en Tucumán La Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, mediante su División Fauna Silvestre y su Subdirección de Áreas Naturales Protegidas, llevó adelante la liberación de un ejemplar de Cóndor Andino (Vultur gryphus) en el Área Natural Protegida Valles Calchaquíes Tucumanos, en una iniciativa conjunta con la Reserva Experimental Horco Molle (REHM), Comunidad Indígena Tafí del Valle y Parques Nacionales.

El rescate del ejemplar fue posible gracias al aviso realizado por la Comisaría de Alpachiri con intervención de Parques Nacionales, luego de que el animal fuera encontrado en la localidad de Alpachiri.

A partir de esto, profesionales de la División Fauna Silvestre, REHM y Reserva de San Pablo trabajaron de manera articulada para garantizar la asistencia sanitaria y el traslado seguro del ejemplar.

Durante el período de rehabilitación, que se extendió durante un mes y medio, el cóndor recibió controles veterinarios permanentes y monitoreo sanitario, hasta corroborar que el ejemplar se encontraba en condiciones aptas para regresar a su ambiente natural.

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Al momento de la liberación, se realizó una ceremonia a cargo de los referentes de la comunidad indígena.

El cóndor andino es una especie emblemática y fundamental para el equilibrio de los ecosistemas de montaña, debido a su importante rol ecológico como carroñero natural. Cada liberación representa una nueva oportunidad para la conservación de la fauna silvestre nativa y el fortalecimiento de las acciones de protección de la biodiversidad en la provincia.

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Asimismo, las instituciones participantes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre organismos técnicos, científicos, fuerzas de seguridad y comunidades locales, entendiendo que este tipo de acciones no solo contribuyen a la conservación de la especie, sino que también generan conciencia ambiental y permiten acercar a la sociedad al valor natural y cultural de nuestra fauna silvestre.

“Estas iniciativas reflejan el compromiso de la provincia con la conservación de los ecosistemas y la protección de las especies nativas, promoviendo la participación y el acompañamiento de las comunidades en acciones vinculadas al cuidado del patrimonio natural tucumano”, reflexionaron desde la DFFSyS.