Desbarataron un “kiosco” que vendía “bochitas” de cocaína El inmueble estaba siendo investigado con anuencia de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo Capital, ya que se tenía conocimiento de que ahi comercializaban sustancias prohibidas.

En la tarde de este jueves, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Este desbarató una boca de expendio drogas al menudeo.

De acuerdo con lo informado por el subdirector de la DIGEDROP, comisario mayor Rufino Medina, el procedimiento tuvo lugar en Lavalle primera cuadra, Banda del Río Salí. “Este inmueble estaba siendo investigado con anuencia de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo Capital, ya que se tenía conocimiento que aquí comercializaban sustancias prohibidas”, dijo.

“Luego de realizadas todas las tareas de campo los resultados fueron remitidos al fiscal y los investigadores solicitaron el allanamiento del inmueble bajo sospecha”, agregó el subdirector.

Al ser consultado acerca del resultado, Medina detalló, “secuestramos bochitas de cocaína, dinero en efectivo y material de corte, por el momento tenemos dos personas demoradas. De esta manera damos cumplimiento a lo dispuesto y ordenado por el ministro de Seguridad, el jefe y subjefe de Policía, de no bajar los brazos y mantener una lucha frontal contra las personas que venden estos venenos”, cerró.

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Fuente Comunicación Tucumán