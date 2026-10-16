Los comercios atenderán en horario extendido en la previa del Día de la Madre Los comerciantes esperan un mayor movimiento durante este viernes y sábado.

Este año, los indicadores no fueron demasiado favorables y para recuperar ventas, los comerciantes atenderán en horario extraordinario este viernes y sábado, previo al Día de la Madre.

Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, informó que la situación de ventas genera preocupación constante. Por ello se amplió el horario de atención de la previa del Día de la Madre. “Esperamos que haya mayor movimiento comercial”, manifestó la directiva.

Horario especial del comercio por el Día de la Madre

Para convocar a más consumidores, la Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán habilitó la apertura en horario extraordinario. La medida afectará a este viernes 16 y sábado 17, en los que los negocios –al menos los del microcentro–, no seguirán su horario cortado habitual y no abrirán de 9 a 13 y de 17 a 21.

Por el contrario, ambos días, los comercios de la capital ofrecerán horario extendido “para que puedas realizar tus compras con más tiempo, encontrar ese regalo especial y elegir con tranquilidad”, según indicó la Cámara de Comerciantes.

Además, se añadió un listado de los comercios que ya confirmaron que se adherirán a la apertura extendida. Entre ellos se encuentran Catalinas Boutique, Cipriani Joyas, Agostina, Sweet, Bolton, Piaff Lingerie, XOXO, Demati, Joyería Siufi, Kinetic, Colonnese, Perfumería Nueva Maryon, Cocoreta, D+D Diseño más Decoración, VZ Calzados, Espacio Lorenza, Company-Uiken, Zoom, Rebarato y Hay de todo.

Fuente La Gaceta