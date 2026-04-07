Descacharrado en San Eduardo: jornada clave para mantener los barrios limpios La Municipalidad de Yerba Buena realizará una nueva jornada este jueves 9 de abril en barrio San Eduardo e invita a los vecinos a colaborar sacando objetos en desuso para prevenir basurales y la proliferación de mosquitos.

Con el objetivo de mantener los barrios más limpios y prevenir la acumulación de residuos, la Municipalidad de Yerba Buena llevará adelante una nueva jornada de descacharreo, convocando a los vecinos a sumarse activamente.

La actividad se realizará el jueves 9 de abril, de 17 a 20 horas, en el barrio San Eduardo, específicamente sobre calle Cristóbal Colón, entre Yrigoyen y Rojas Paz. Durante ese horario, los equipos municipales recorrerán la zona para retirar distintos elementos en desuso.

Los vecinos podrán sacar a la vereda o acercar objetos que suelen acumularse en hogares y patios, como electrodomésticos viejos, chatarra, recipientes, muebles y otros elementos que ya no tengan utilidad.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones son fundamentales para evitar la formación de basurales, mantener los espacios públicos en condiciones y prevenir la proliferación de mosquitos y otras plagas, especialmente en épocas de altas temperaturas.

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Además, remarcaron que la participación de la comunidad es clave para el éxito de estas iniciativas, por lo que invitan a los vecinos a revisar sus hogares y desprenderse de aquellos objetos que ya no utilizan.