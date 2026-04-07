Corte total en calle Mendoza al 200 por riesgo de derrumbe de un edificio El Municipio dispuso la interrupción total del tránsito vehicular y peatonal en Mendoza al 200 tras detectar grietas en la fachada de un inmueble deshabitado. Los propietarios ya habían sido notificados y multados, y se realizó una nueva inspección técnica para evaluar posibles daños estructurales.

Ante la denuncia de un inmueble ubicado en Mendoza 281 que presenta múltiples grietas en sus paredes y que se encuentra deshabitado, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán implementó un rápido operativo de seguridad para prevenir riesgos de accidentes en la vía pública y cuidar la integridad física de transeúntes y conductores. En este sentido, la mencionada calle permanecerá cortada en su totalidad, tanto para peatones como para vehículos, desde este martes por la tarde. La interrupción será por tiempo indeterminado.

Las actuaciones arrancaron este lunes alrededor de las 19.05 en la intersección de Mendoza y Virgen de la Merced, donde se dispuso el corte total del tránsito vehicular en la cuadra como primera medida preventiva y quedó vallada la zona. Luego se dio intervención a la Dirección de Catastro del Municipio, que analizó el estado estructural del edificio para determinar posibles daños, implementar medidas y prevenir desprendimientos.

Rubén Fernández, Subsecretario de Seguridad Ciudadana, a cargo de los operativos de prevención, señaló que desde la tarde-noche anterior se hicieron presentes con personal de Defensa Civil para resguardar la zona. “Recibimos un llamado por desprendimiento de mampostería, nos hicimos presentes en el lugar y se tomaron las medidas del corte total en cuanto hace a vehicular como peatonal para resguardar la vida de las personas que están trabajando en el lugar y también de los transeúntes”, detalló.

Por su parte, Nora Belloni, directora de Catastro y Edificaciones, informó que el propietario de la parcela ya había sido notificado con anterioridad por fachada en mal estado de conservación. Al no dar cumplimiento, fue infraccionado el 22 de diciembre de 2025 (Expediente N°175/25, Causa N°1978406).

“Nosotros hicimos una inspección por denuncia, hicimos primero una notificación a la que no se respondió y llegamos a labrar un acta con una alta multa que se cobró”, precisó.

La funcionaria señaló que el estado estructural del edificio se vio afectado en los últimos meses por obras cercanas. “Esta situación se ha visto agravada porque han demolido el edificio lindero que da a la esquina de Mendoza y Virgen de la Merced. Eso ha socavado el lateral de la medianera y ha entrado humedad porque faltan revoques”, detalló Belloni, al tiempo que expuso que “la inspección que hizo el personal profesional de Catastro indica que el edificio tuvo una tendencia a asentarse para ese lado de donde se hizo la demolición; y se acentuaron y se profundizaron las grietas que son graves porque son a 45 grados”.

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En este contexto, el 2 de abril hubo una nueva inspección y el Municipio volvió a notificar a los dueños y movilizó equipos operativos para implementar las medidas de seguridad correspondientes. “Ayer se pudo vallar. Trabajamos porque se notó más riesgo en los balcones. Hicimos hoy la notificación de intervención inmediata de los propietarios para realizar el apuntalamiento y llevar adelante todas las medidas de seguridad, ya sean colocación de pantallas y pasarelas, para dar protección al peatón y también al tránsito vehicular”, relató la directora de Catastro.

Informe de estado edilicio

Nora Belloni señaló que ingenieros estructuralistas llevaron adelante este martes una nueva inspección técnica para definir los pasos a seguir.

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Durante esta última evaluación, se constató que se trata de un edificio de dos pisos que data de aproximadamente 70 años (Padrón municipal N°4743), que presenta fisuras y grietas a 45° con respecto de la horizontal en la fachada.

Se observó también “que la vereda presenta un asentamiento importante posiblemente originado en el sistema pluvial, en la parte media de la fachada, por lo que podrían ser el origen de las grietas”, según indica el informe de estado edilicio elaborado este martes. Para corroborar esto último “habría que hacer un estudio más exhaustivo fuera y dentro de la parcela”, recomienda el visador a cargo de firmar el documento.

Dado que no se pudo ingresar a la parcela aún, al día de la fecha se desconoce el estado interno de la casa, “pero exteriormente se puede observar que la fachada presenta peligro de derrumbe”, afirma el instrumento.

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Ante estos controles, el propietario fue notificado nuevamente “para que presente un informe de estado edilicio realizado por un profesional idóneo en la materia, con plazo de 48 horas, evaluando la posibilidad de recuperación y/o demolición de la edificación afectada y tomando todos los recaudos en seguridad necesarios”, afirma el informe provisto por la Dirección de Catastro.

Nora Belloni afirmó que los dueños se comprometieron a presentar un proyecto que será evaluado por el personal de Catastro. “Si está técnicamente factible, aprobamos para que se inicien los trabajos de seguridad que necesita mínimamente el edificio. Con esto vamos a tratar de que en el corto plazo podamos habilitar de nuevo el tránsito vehicular. Estamos trabajando fuertemente con esto y esperamos tener pronto una resolución”, cerró.