Descubrieron un “desarmadero” de motos y estupefacientes En la noche del viernes, personal de Comisaría Seccional 14 allanó una vivienda y secuestró elementos de interés para el esclarecimiento de un robo.

De acuerdo con lo informado por el comisario mayor Manuel Orellana, segundo jefe de la Unidad Regional Capital y por el jefe de Zona II, comisario inspector Armando Espeche; secuestraron prendas de vestir del principal investigado de una causa por robo, además encontraron una importante cantidad de motopartes y bagullos de marihuana. Estas medidas se desarrollaron en un inmueble ubicado en la localidad de Pacará Pintado.

Por su parte, el comisario principal Delfín Valdez, jefe de la Seccional 14° brindó detalles de la investigación, “por motivo del robo de la motocicleta, sucedido hace 10 días aproximadamente, y luego de la denuncia; el trabajo de investigativo ha logrado determinar quién sería el presunto autor del hecho y una vez enviadas las pruebas y actuaciones, la Fiscalía que otorgó las medidas de allanamiento para hoy”.

“Con respecto a la a la causa de origen se han secuestrado prendas de vestir vinculadas con el autor al momento del hecho, y, por otra parte, se ha producido el hallazgo de una motocicleta de baja cilindrada con un pedido de secuestro vigente. Además, se han encontrado sustancias prohibidas, así como una importante cantidad de motopartes, entre ellas ruedas, llantas, cilindros y carburadores”, agregó Valdez.

El descubrimiento de los estupefacientes motivó la intervención de la UFINAR y el peritaje de la Dirección General de Drogas Peligrosas arrojó como resultado que se trata de marihuana, por lo que no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

Fuente Comunicación Tucumán