Comenzó la entrega del Boleto Gratuito para jubilados Hasta el viernes se realizará la distribución en el Complejo Belgrano para los beneficiarios de Capital y zonas aledañas. El miércoles en cada comuna y municipio.

El titular de Transporte, Vicente Nicastro, anunció que el gobierno reinició un nuevo operativo de entrega de boletos de transporte gratuitos para más de 90 mil jubilados en la provincia. El lanzamiento se realizó en pleno barrio Sur, en el Complejo Belgrano, de la Capital tucumana, donde cientos de beneficiarios se acercaron desde horas muy tempranas.

“Hoy reiniciamos un nuevo operativo de entrega”, afirmó Nicastro, y precisó que en esta primera jornada atendieron a jubilados con DNI terminados en 0 y 1, en el horario de 7 a 13 horas. También adelantó que el cronograma continuará de forma escalonada durante la semana: mañana podrán concurrir los beneficiarios cuyos los documentos terminen en 2 y 3, el miércoles en 4 y 5, el jueves en 6 y 7, y el viernes se completará con los DNI finalizados en 8 y 9.

El funcionario detalló que los boletos corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el 10 de diciembre. Además, aclaró que cada jubilado recibió un total de 48 pasajes, distribuidos en tres planchas de 16.

El funcionario informó que el operativo alcanzó a 91.000 beneficiarios en toda la provincia. De ellos, alrededor de 36.000 —el 40% del total— se concentraron en la capital, mientras que el resto se entregó en municipios y comunas del interior. “A partir del miércoles, cada comuna y municipio definirá su propio cronograma de entrega”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas inscripciones, el titular de Transporte señaló que por el momento no estaban habilitadas. “Tuvimos inconvenientes con los sistemas, sobre todo en el cruce de datos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la exAFIP hoy ARCA, y aún no logramos depurar el padrón como corresponde”, reconoció.

Respecto al formato de los pasajes, Nicastro admitió que el sistema todavía funcionaba con boletos de papel, a pesar de que ya estaba prevista su digitalización. “Queremos reemplazarlos por tarjetas, pero todavía tenemos inconvenientes técnicos y legales con el operador en San Miguel de Tucumán. Si es posible, lo implementaremos en el próximo operativo”, aseguró.

Fuente Comunicación Tucumán