Un joven fue aprehendido luego de ser captado por las cámaras de seguridad mientras increpaba a personas en la vía pública, en aparente estado de ebriedad, en inmediaciones del Hospital del Este, en Camino del Carmen y Pedro Nolasco, barrio Lastenia.

El hecho fue advertido alrededor de las 20:40 por operadores de la División de Visualización y Monitoreo de Banda del Río Sali quienes observaron a través de los domos de vigilancia a un individuo que amenazaba a transeúntes con un objeto en la mano. De inmediato se dio intervención al personal de Vigías Municipales, que se desplazó hasta el lugar y logró reducir al sujeto, con apoyo de efectivos de la Patrulla Motorizada Banda del Río Salí.

El aprehendido, identificado como R. A. I. de 23 años, fue trasladado a la Comisaría Banda del Río Salí quien quedó a disposición de la Unidad Fiscal de turno.

El procedimiento fue monitoreado desde el Centro de Control por la División de Visualización y Monitoreo que funciona en el municipio bandeño.