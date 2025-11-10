Jaldo valoró que la Nación busque la recuperación del diálogo institucional El mandatario Osvaldo Jaldo dijo que El Gobierno de Tucumán continuará promoviendo el diálogo institucional como herramienta fundamental para fortalecer la articulación entre Nación y provincias, en beneficio del desarrollo federal del país.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la asunción de Diego Santilli, quien mañana martes asumirá al frente del Ministerio del Interior de la Nación y analizó las reuniones que mantuvo con algunos mandatarios provinciales.

“El nuevo Ministro del Interior estaría asumiendo el día martes. No obstante, ya ha tenido conversaciones extraoficiales con algunos gobernadores, pero tengo entendido que la decisión es citar o convocar a la totalidad de los gobernadores para recuperar ese diálogo que se había perdido”, señaló Jaldo.

El mandatario sostuvo que ese vínculo institucional resulta esencial para el funcionamiento del país. “Un gobierno nacional debe tener diálogo, y los gobernadores también necesitamos tenerlo con el gobierno nacional. Nosotros tenemos que apostar a que al gobierno nacional le vaya bien. Si le va bien al gobierno nacional, nos va a ir bien a las provincias y, fundamentalmente, a los argentinos”, afirmó.

Jaldo indicó que aún no había sido convocado formalmente y manifestó su expectativa ante los futuros encuentros. “Esperamos la convocatoria, los planteos que nos hagan. Tendremos que ver los borradores, los proyectos y los anteproyectos de las cuatro leyes que están pretendiendo sacar en extraordinarias. En función de eso, tendremos un panorama mucho más claro”, explicó.

Respecto al contexto político nacional, el gobernador destacó la importancia de la reanudación del diálogo entre las autoridades. “Se recuperó el diálogo, porque no nos olvidemos que este gobierno nacional no hablaba ni con su vicepresidenta –Victoria Villarruel-, ni con diputados, ni con senadores, y también había perdido el diálogo con los veintitrés gobernadores más CABA. Es difícil gobernar una república sin respetar las instituciones democráticamente constituidas y sin tener un diálogo”, expresó.

Asimismo, consideró que el presidente –Javier Milei– comprendió la necesidad de abrir canales de comunicación con los distintos sectores. “Ha entendido la necesidad, o bien desde algún lugar lo han inducido a que recupere el diálogo para poder aprovechar este momento. Hay que decir las cosas como son: aprovechar el apoyo popular que ha tenido y también el respaldo de uno de los países más importantes del mundo, como son los Estados Unidos de Norteamérica”, añadió.

Finalmente, Jaldo destacó la importancia de la unidad nacional más allá de las diferencias partidarias. “Creo que es el momento ideal para que todos, seamos del partido político que seamos, en algún punto los argentinos nos reencontremos. Algunas cosas vamos a acompañar, otras no, pero lo que no puede cortarse es el diálogo. El presidente entendió que para poder gobernar Argentina debe dialogar con todos y sin excepción”, concluyó.