El Gobernador designó a Martín Viola como secretario de Energía

El gobernador, Osvaldo Jaldo, designó a Martín Viola como nuevo secretario de Energía de la Provincia.

“Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional que viene con una trayectoria reconocida, primero en un trabajo profesional personal, luego con un rol en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, expresó el mandatario.

Jaldo destacó que el área energética resulta clave “primero por la provisión del servicio, que es la calidad y la cantidad. Segundo, las obras de infraestructura, porque iniciaremos la obra de la doble terna de El Bracho – Villa Quinteros, y hemos inaugurado dos transformadores: el de Los Nogales y del de El Manantial, mientras que el de Alto Verde estará funcionando en treinta días”.

En este sentido, el gobernador señaló que la provincia realizó una inversión significativa en materia de distribución eléctrica. “Necesitamos un secretario que acompañe, que haga el seguimiento y que se haga cargo de un área tan importante”, concluyó.