Detuvieron a dos menores que circulaban con un arma de fuego Durante la jornada de este miércoles, efectivos de la Patrulla Motorizada aprehendieron a dos menores que portaban una pistola en el barrio El Sifón.

El jefe de Compañía de la mencionada Unidad Especial, oficial principal Epifanio Barboza, explicó que el hecho ocurrió mientras realizaban recorridos preventivos en jurisdicción de Comisaría Seccional Sexta, en la intersección de las calles Asunción y Paraguay. Allí observaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta que, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga.

Tras ser reducidos, los agentes los requisaron y encontraron un arma de fuego calibre 22, cinco cartuchos y un cargador. Ambos fueron aprehendidos y trasladados al Centro de Admisión y Derivación, quedando a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

Fuente Comunicación Tucumán