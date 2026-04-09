Qué hacer en San Miguel de Tucumán, del viernes 10 al domingo 12 de abril Habrá jornadas al aire libre del programa La Muni en las Plazas, teatro, funciones en la sala del Rosita Ávila, espectáculos, recorridos turísticos, ferias, propuestas ambientales y actividades deportivas.

Este fin de semana, la ciudad se llena de propuestas recreativas, culturales y artísticas organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para disfrutar en familia y con amigos.

En la programación resaltan la Expo Inclusión y Discapacidad en el Complejo Ledesma, funciones de teatro en barrios y en la sala del Rosita Ávila, el regreso del ciclo La Música que Queremos, y jornadas del programa La Muni en las Plazas que incluyen música, talleres y espectáculos al aire libre.

Además, se reeditan los recorridos turísticos para descubrir la ciudad, las ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores, actividades en el Campus Educativo Ambiental, paseos en bicicletas acuáticas y clases de gimnasia en espacios verdes.

El detalle de la agenda es el siguiente:

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Viernes 10

9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.

12 h – Nueva edición del paseo turístico “La Ruta de la Empanada Tucumana”. Durante el circuito a pie, los participantes visitan tres restaurantes céntricos de la ciudad, donde pueden degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas. La salida es a las 12 h, desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. Las inscripciones se reciben a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. No se suspende por lluvia. En caso de precipitaciones, el paseo se realizará a bordo del Bus Turístico.

14 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.

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17 a 20 h – En la Plaza del Barrio San Martín, en avenida Poviña y Alsina, habrá una jornada del programa “La Muni en las Plazas”, con la presentación de la Banda de Música Municipal, Eco Canje y un puesto de la Dirección de Población Animal. Se suspende por lluvia.

19 a 20.30 h – Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300. Se suspenden por lluvia.

20 h – En el marco del ciclo “La música que queremos”, habrá un espectáculo del grupo Los Sayas, en el Museo de la Industria Azucarera (MIA), ubicado en el Parque 9 de Julio. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.

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20 h – El Bus Turístico SMT ofrecerá el recorrido guiado por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio. La salida es desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. Los interesados deben inscribirse a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito. Se suspende por lluvia.

Sábado 11 de abril

9 a 12 h – Taller de Plantas alimenticias no convencionales y 1º módulo del curso de Compostaje Domiciliario, en el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3700. El dictado está a cargo de la técnica Agrónoma Giovy García, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el apoyo de la cooperativa agroecológica “La Soñada” y del Municipio. Cupos limitados por orden de llegada.

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9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.

10 a 13 h y de 15 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.

11 h – El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.

16.30 h – Se presentará el espectáculo del payaso “Camilucho” en Bolivia y Juan José Paso, Barrio Juan XXIII. La función se enmarca dentro del programa “La Muni en las Plazas” y del ciclo “Teatro en los Barrios”. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.

17 a 21 h – Como todos los fines de semana, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita. Además, el sábado 11 de abril, de 18 a 20 h, se dictará un nuevo Eco Taller creativo con materiales reciclables. En esta oportunidad habrá clases de cerámica y mosaiquismo. Actividad sin inscripción previa. No se suspende por lluvia.

18 a 23 h – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

18 a 00 h – Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.

18 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.

18 a 00 h – Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.

18 a 01 h – Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.

20 h – El Bus Turístico SMT realizará el paseo nocturno “Las luces de mi Ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende solo en caso de lluvias fuertes.

Domingo 12 de abril

10 a 19 h – Se realizará la Expo Inclusión y Discapacidad “Todos somos capaces” en el Complejo Ledesma (25 de Mayo 971), con entrada libre y gratuita. Se trata de un evento diseñado para celebrar la diversidad, visibilizar talentos, generar oportunidades y promover la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Quienes asistan encontrarán propuestas de deporte adaptado, emprendedores con discapacidad, profesionales del rubro comprometidos con la inclusión, centros educativos y terapéuticos que acompañan cada proceso, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, organismos estatales, universidades y empresas.

11 h – El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.

16 h – El Bus Turístico ofrecerá un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.

17 a 21 h – El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general y ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita.

18 a 23 h – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

18 a 23 h – Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300.

18 a 00 h – Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.

18 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.

18 a 00 h – Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.

18 a 00 h – Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.

18 h – Se presentará el show “El Mundo de Burbular” en la Plaza Los Plátanos, ubicada en Lugones y pasaje Acevedo. La función se enmarca dentro del programa “La Muni en las Plazas” y del ciclo “Teatro en los Barrios”. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

19.30 h – En el marco del ciclo “La Muni en las plazas”, se dictará un taller de tango en la Plaza Urquiza, en 25 de Mayo 850. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952. Actividad gratuita. Se suspende por lluvia.

21 h – Jornada del Bondi Milonguero en la Plaza Urquiza, en el marco del programa “La Muni en las Plazas”. Actividad libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

Cartelera del Teatro Municipal Rosita Ávila

Este fin de semana en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550) se podrán disfrutar de dos propuestas que vuelven a pedido del público.

El viernes 10 de abril, a las 21 h, se presentará nuevamente la obra de humor y tragedia “Freak Show”, escrita y dirigida por Martín Giner. La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Fernando Godoy, José María Risso y Julieta Ascárate. Valor de la entrada general: $21.000.

El sábado 11 de abril, a las 21 h, habrá una reedición de la obra “Los Loros”, protagonizada y escrita por Emanuel Rodríguez, con dirección de Viviana Perea y producción de Lucas Rodríguez. Las entradas generales tienen un valor de $27.000.

Las entradas para los espectáculos del Rosita Ávila se pueden adquirir en la ticketera digital: entradas.smt.gob.ar o en la boletería del teatro, que atiende días hábiles, de 9 a 18 h, y los días de función desde las 16 h.

Horario de la Oficina de Información Turística

La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), abre de lunes a viernes de 8 a 13 h y de 15 a 21 h; y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 20 h.

En el enlace https://linktr.ee/busturisticosmt vecinos y visitantes pueden acceder a una Guía Turística de Bolsillo con información de utilidad y mapas.