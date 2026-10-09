Detuvieron a dos mujeres que transportaban cocaína adosada al cuerpo Los gendarmes detectaron el estupefaciente al controlar un transporte de pasajeros interurbano que circulaba desde San Pedro de Colalao, departamento de Trancas, hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Efectivos pertenecientes a la Patrulla Eventual “Trancas” del Escuadrón 55 “Tucumán”, se encontraban realizando tareas de prevención y seguridad vial sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del Peaje Molle Yaco.

En ese lugar, se aproximó al control un colectivo de pasajeros interurbano, por lo que los gendarmes procedieron a realizar los registros físicos y documentológicos. Durante la requisa, los uniformados detectaron a dos mujeres, de nacionalidad boliviana que presentaban cierto estado nerviosismo.

Ante esta situación, personal femenino de la Fuerza realizó el chequeo físico sobre las sospechosas detectando dos paquetes rectangulares cada una, contabilizando cuatro en total, los cuales se encontraban dentro de medias, a la altura del abdomen, ajustados con medias largas de vestir color piel.

Una vez descubierta la modalidad de adosamiento al cuerpo, personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses “Tucumán” realizó la prueba de orientación de campo Narcotest sobre los bultos, arrojando resultado positivo para cocaína, con un peso total de 4 kilos 245 gramos.

MIRA TAMBIÉN La Corte absolvió a los policías condenados por el caso Facundo Ferreira

Intervino el Juzgado Federal Nº 3 de la provincia, que dispuso el secuestro del estupefaciente y los elementos de interés para la causa, asimismo ordenó la detención de ambas involucradas.