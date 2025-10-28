Detuvieron a dos personas que traían 26 kilos de droga a Tucumán El hecho se produjo entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, cuando desde el puesto caminero se informó acerca de la presencia de un auto sospechoso, que trató de evadir el control policial.

De inmediato se enviaron refuerzos, con los cuales se procedió a la búsqueda del rodado, a lo largo del camino que une la ruta 9 con el cauce del río Tala.

El rápido accionar policial permitió dar con dos sujetos que fueron detenidos y alojados en dependencias policiales.

El rastrillaje también permitió dar con un bolso de grandes dimensiones, en el que se hallaron 25 paquetes que contenían en total unos 26 kilos de marihuana.

Por las características del ilícito, tanto los aprehendidos como la carga que transportaban, quedaron a disposición de la justicia federal con asiento en Tucumán.

