Federico Pelli: “Hay que hacer política con humildad y pensar en el bienestar de los tucumanos” El diputado electo por La Libertad Avanza, Federico Pelli, habló este martes en el matutino de Canal 8 y analizó los resultados de las elecciones legislativas en Tucumán, además de referirse a los desafíos políticos que se vienen para el espacio libertario.

“Veo que el Tucumán de hoy entendió lo que le pasa a la gente común. Hablé con Lisandro Catalán, todavía no tuve contacto con el presidente Milei. Con el gobernador Jaldo no hablé, lo vi en el debate y no me saludó, pero sé que Catalán conversó con él y que la relación institucional está bien. Si el gobernador necesita hablar conmigo, no tengo ningún problema”, señaló Pelli.

El legislador electo reconoció que el peronismo provincial mantiene una ventaja de 15 puntos, lo que complica pensar en una propuesta competitiva de cara al 2027. “Hay que construir otros espacios políticos. No hay que creérsela ahora: con humildad debemos trabajar por el bienestar de los tucumanos. La política no es para vivir de ella para siempre, sino para pasar y ayudar”, sostuvo.

Pelli destacó el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) en Tucumán y aseguró que fue la “gran ganadora” de la elección. “Facilitó la tarea a los votantes y a las autoridades de mesa. Le tomo la palabra al gobernador Jaldo, creo que el sistema debe ser modificado y mejorado”, afirmó.

El diputado también cuestionó el aparato electoral tradicional de la provincia: “Nunca fui candidato antes, y este domingo vi ese monstruo que se pone en la calle el día de las elecciones. Es un modelo nefasto que vulnera los derechos del pueblo. Los acoples deben ser eliminados o reducidos al mínimo. Tucumán necesita una reforma de reconstrucción política real”.

En cuanto a su futuro trabajo legislativo, adelantó que acompañará las reformas nacionales que considere beneficiosas, pero aclaró que mantendrá independencia en temas que afecten directamente a las economías regionales. “Voy a defender las necesidades de los tucumanos. Si algo no es bueno para la provincia, no voy a acompañarlo”, remarcó.

Finalmente, Pelli expresó su deseo de que La Libertad Avanza siga creciendo en la provincia:

“Quiero que tengamos un candidato a gobernador y que ganemos municipios para transformar la vida de todos los tucumanos. Hay que ser empáticos, corregir errores y seguir por este rumbo”, concluyó.