Detuvieron a la pareja que robó en un salón de fiestas El hecho ocurrió en la madrugada de este martes.

Las pesquisas realizadas por personal de Comisaría Seccional Séptima arrojaron como resultado la aprehensión de una mujer y un hombre, este último con antecedentes por de delitos similares.

Según lo informado en la noche de este miércoles por el comisario inspector y jefe de zona 4 de la Unidad Regional Capital, Enzo Leal, “ayer personal de la Comisaría Seccional Séptima tomó conocimiento de una denuncia penal por parte de un hombre damnificado en un salón de fiesta de su propiedad. Una vez tomado conocimiento por parte de esta dependencia, se realizan las averiguaciones y se pudo individualizar a los autores, una mujer y un hombre”.

El robo ocurrió en la madrugada de este martes y en tal sentido el comisario principal Delfín Valdez se refirió a la investigación, “ayer ha comparecido una persona damnificada por el robo en un salón de eventos ubicado en Avenida Mitre al 800. Una vez que se ha tomado la denuncia, y siguiendo con el protocolo respectivo, se realizaron relevamientos de cámaras, y entrevistas de testigos en procura de establecer individualizar a los autores por lo que secuestramos material importante. Tal es así, que en horas de la se procedió a la aprehensión de estas dos personas identificadas en el trabajo de campo. Ambas han sido puestas a disposición de la Justicia, y el trabajo investigativo va a continuar de manera reservada hasta poder este lograr el secuestro de los bienes sustraídos”.

Fuente Comunicación Tucumán