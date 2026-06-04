Avanza el proyecto para ampliar el abastecimiento de agua potable en el oeste tucumano La iniciativa permitirá planificar una nueva infraestructura hídrica para incrementar la provisión de agua potable en Anfama, Raco, El Siambón, San Javier y Yerba Buena. El proyecto es financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y es desarrollado por especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán junto a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).

El presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, y el especialista en ingeniería hidráulica y medio ambiente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Claudio Bravo, encabezaron una reunión de trabajo con representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para evaluar los avances del proyecto ejecutivo destinado a la reparación y mejora del acueducto de Anfama.

Del encuentro de trabajo participaron: Thaiel Fonseca, Laura Rossi y Natalia Verón, del Consejo Federal de Inversiones (CFI); Silvia Durando, de la Unidad Ejecutora de Ministerio de Economía y Producción de la Provincia; Sergio López, gerente de Planificación de la SAT; Graciela Peralta, jefa de Proyectos de la SAT; Emmanuel Villafañe, jefe del Servicio de Agua Potable de Tafí del Valle; Luis Corbalán, secretario general del gremio de Sindicato Tucumán de Obras Sanitarias (SITPOS); Hebe Espinosa y Claudio Bravo por la UNT, consultora a cargo del proyecto; la Dra. Flavia Bazzán, a cargo de los estudios hidrológicos; y los ingenieros Alfredo Bravo, Rubén Costilla y Álvaro Bravo, a cargo del estudio ambiental.

Durante la reunión se presentó formalmente el estado de avance del proyecto que permitirá definir las características técnicas de una nueva infraestructura destinada a aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable para distintas localidades del oeste provincial.

Al referirse a la importancia de la iniciativa, Caponio destacó el trabajo conjunto entre la SAT, la UNT y el CFI para impulsar una obra estratégica para el desarrollo de Tucumán.

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“En esta reunión se presentó un proyecto ejecutivo nuevo para un nuevo acueducto de Anfama, para proveer agua potable a las ciudades de Anfama, Raco, El Siambón, San Javier y Yerba Buena”, expresó.

Asimismo, explicó que el proyecto se enmarcó en un convenio firmado entre la SAT y la UNT durante 2024 y resaltó el acompañamiento financiero del organismo federal. En ese sentido, remarcó que la elaboración del proyecto permitirá determinar las obras necesarias, los caudales disponibles, el recorrido de la infraestructura y el monto de inversión requerido para su ejecución.

“El proyecto ejecutivo significa el análisis de los caudales, el análisis de la topografía, determinar cuáles son las obras que hay que hacer en la toma, el recorrido del acueducto y las ciudades que se van a proveer. Estamos todavía en la etapa de elaboración del proyecto”, indicó.

Caponio también destacó la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de impulsar obras de infraestructura de largo plazo destinadas a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en la provincia.

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“Hace dos años que vienen trabajando los profesionales. Hoy estamos en un avance significativo del proyecto, que a fin de año debería tener su versión definitiva”, afirmó.

Además, sostuvo que el nuevo acueducto permitirá aprovechar mejor los recursos hídricos provinciales y ampliar la cobertura del servicio.

“Lo que vamos a garantizar es mayor caudal y de mejor calidad. Se trata de un nuevo acueducto para la provincia de Tucumán”, manifestó.

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Por su parte, el ingeniero Claudio Bravo explicó que el proyecto de Anfama buscará complementar las obras existentes y garantizar el abastecimiento de agua potable en sectores que actualmente presentan dificultades de provisión.

“El proyecto apunta a garantizar el abastecimiento de agua potable a las localidades del oeste de Tucumán, que no están abarcadas por las obras tradicionales que se venían realizando”, expresó.

Asimismo, detalló que los estudios contemplaron el análisis de alternativas para incrementar la capacidad del sistema y mejorar el servicio en distintas localidades.

“La idea es aumentar el caudal para abastecer tanto Anfama, la zona de El Siambón, La Sala, San Javier y Yerba Buena, fundamentalmente el oeste de Yerba Buena, que viene sufriendo muchos problemas”, explicó.

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El especialista también destacó que se evaluó la recuperación de antiguas tomas de agua ubicadas en la vertiente oriental de San Javier, con el objetivo de fortalecer el sistema histórico de abastecimiento diseñado a fines del siglo XIX.

Finalmente, Bravo informó que el proyecto consensuado será concluido antes de finalizar el año y permitirá avanzar en la búsqueda de financiamiento para su ejecución.

“El proyecto consensuado va a terminar entregándose antes de fin de año. A partir de ahí, empieza la gestión técnico-política para conseguir los fondos para la obra”, concluyó.

Avances del Acueducto de Vipos

En relación con el Acueducto de Vipos, Caponio informó que ya se formalizó el inicio administrativo de los trabajos.

“Se ha firmado ya por parte de la empresa contratante con la Nación el inicio de los trabajos. Conforme a los plazos, deberían iniciarse las obras antes de fin de año, pero el contrato ya está firmado”, cerró el presidente de la SAT.

Fuente Comunicación Tucumán