Test drive gratuito del Nuevo Jeep Avenger en Tucumán: cuándo y dónde probarlo Brook Motors organiza una jornada de manejo abierta al público este jueves 19 de noviembre en Alter Point, Yerba Buena, de 17:30 a 20:00.

Brook Motors, de Grupo Romar, invita a una experiencia de manejo gratuita y abierta a todo público para conocer el Nuevo Jeep Avenger, el SUV compacto híbrido ligero que inaugura una nueva generación de la marca. La jornada se realizará este jueves 19 de noviembre en Alter Point (Av. Juan Domingo Perón 2300, Yerba Buena), de 17:30 a 20:00. No se suspende por lluvia.

El Nuevo Jeep Avenger combina un motor naftero 1.0 turbo de 120 caballos con un sistema híbrido ligero y caja automática de 7 marchas. Es compacto para moverse en la ciudad —mide poco más de 4 metros— pero mantiene la altura y los modos de conducción adaptables que caracterizan al ADN aventurero de Jeep. Incluye de serie 6 airbags, frenado autónomo de emergencia, asistente de carril, reconocimiento de señales de tránsito y cámara de retroceso en toda la gama. La pantalla multimedia de 10 pulgadas integra Apple CarPlay, Android Auto inalámbrico y ChatGPT.

Durante el evento también se podrán manejar los modelos Jeep Renegade, Jeep Compass, RAM Rampage y RAM Dakota, con asesores especializados en el lugar. Quienes estén evaluando la compra de un 0 km podrán consultar las opciones de financiación a tasa 0% y los planes de ahorro sin compromiso.

Para participar solo es necesario presentar licencia de conducir vigente. Las inscripciones previas se realizan a través del perfil de Instagram @brookmotorsoficial. También se puede ingresar directamente al predio durante el horario del evento. Más información en brookmotors.com.ar/landings/nueva-jeep-avenger.