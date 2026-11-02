Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor Personal de la Comisaría Primera aprehendió a un hombre de 31 años tras ser acusado de una violación contra su hijastra.

El procedimiento se registró el sábado pasada las 14 horas cuando los oficiales, que se encontraban en la sede policial, presenciaron una discusión de pareja en las afueras del edificio. Inmediatamente intervinieron y al preguntar que sucedía, la mujer adujo que su pareja (con quien discutía) había abusado de su hija y, para sorpresa de los efectivos, el hombre confesó que era verdad.

Ante esta delicada y grave situación, los servidores públicos procedieron a detener al hombre e informar lo acontecido a la fiscalía competente.

El caso fue tomado por la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual que convalidó la aprehensión y ordenó que se proceda a actuar de acuerdo a los protocolos establecidos para estos delitos.

Fuente Comunicación Tucumán