La Caja Popular de Ahorros brilló en su primera participación en La Noche de los Museos Más de 3.200 personas visitaron el emblemático edificio frente a la Plaza Independencia. La jornada incluyó la inauguración de su nuevo espacio museológico, charlas sobre patrimonio, un sorteo en vivo y un multitudinario cierre musical.

En el marco de una nueva y exitosa edición de La Noche de los Museos, la Caja Popular de Ahorros abrió las puertas de su emblemática Casa Central a toda la comunidad en una jornada sin precedentes. Se trató de la primera participación de la entidad en este destacado evento cultural, un hito que estuvo marcado por la reciente inauguración de su propio museo en el edificio ubicado frente a la Plaza Independencia, en el corazón de la capital tucumana.

Durante la velada, los visitantes pudieron recorrer las renovadas instalaciones donde se exhiben destacadas obras de arte de autores de renombre, así como objetos históricos vinculados al juego y a la tradicional quiniela, elementos de un profundo valor patrimonial e identitario para la provincia.

La propuesta institucional ofreció diversas actividades para el disfrute de las familias. En la planta baja, la arquitecta Florencia Murillo Dasso brindó la disertación abierta “Arquitectura, modernización y patrimonio”, donde profundizó ante un numeroso público sobre los 111 años de historia del inmueble y el trascendental rol social, deportivo y cultural de la institución. Además, en un hecho inédito, la entidad permitió al público presenciar desde adentro una demostración en vivo de su tradicional sorteo.

El broche de oro de la jornada se vivió en la vereda de la institución, donde la reconocida banda tucumana The Worms ofreció un tributo gratuito a Pink Floyd. Con un éxito rotundo que registró la asistencia de más de 3.200 visitantes, la Caja Popular de Ahorros reafirmó que su rol trasciende la función estrictamente financiera, consolidándose como una verdadera joya histórica y cultural de todos los tucumanos.