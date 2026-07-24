Detuvieron a un hombre con “bochitas” de cocaína en la vía pública Las autoridades de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) ordenaron el secuestro de la sustancia, dinero en efectivo y recortes por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que dispusieron que el hombre, de 45 años, no quede aprehendido.

En recorridos preventivos que realizaban en la noche del jueves por Las Talitas, los efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Norte sorprendieron a un hombre que manipulaba estupefacientes en la calle. Ante la presencia policial, el sospechoso huyó hacia su vivienda, donde finalmente fue aprehendido con el secuestro de bochitas de cocaína y dinero en efectivo.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) ordenaron el secuestro de la sustancia, dinero en efectivo y recortes por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, mientras que dispusieron que el hombre, de 45 años, no quede aprehendido.

El procedimiento fue supervisado por el director General de Drogas Peligrosas (Digedrop), Comisario General Jorge Nacusse, y el subdirector, Comisario Mayor Rufino Medina.

Fuente Comunicación Tucumán