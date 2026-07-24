El gobernador Osvaldo Jaldo recibió el alta hospitalaria Así lo informó el Ministerio de Salud de Tucumán a través de un comunicado.

El Ministerio de Salud de Tucumán, a cargo de Luis Medina Ruiz, informó a través de un comunicado que el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, recibió esta mañana el alta hospitalaria en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de la angioplastia con colocación de un stent en la arteria coronaria derecha practicada en la jornada de ayer.

Asimismo, el comunicado sostiene que la intervención fue exitosa y la evolución muy favorable, encontrándose el Gobernador en excelente estado de salud y de muy buen ánimo.

Permanecerá 48 horas más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por controles y estará de regreso en la provincia de Tucumán a más tardar el lunes 27 de julio.

Fuente Comunicación Tucumán