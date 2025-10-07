Detuvieron a un hombre y su sobrino que transportaban 86 kilos de cocaína Los implicados, ambos de nacionalidad boliviana, también habían removido el tablero de la camioneta para ocultar droga.

Un hombre y su sobrino, ambos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos en un operativo de seguridad vial en San Miguel de Tucumán tras encontrarles 86 kilos de cocaína distribuidos en tubos de GNC y en el tablero de la camioneta en la que viajaban.

Sobre el kilómetro 4307 de la Ruta Nacional número 40, efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” realizaron un operativo de seguridad vial donde detuvieron a dos hombres bolivianos que viajaban, desde la ciudad salteña de Cafayate hacía San Miguel de Tucumán, a bordo de una pick up Ford Ranger.

Las autoridades policiales les solicitaron a los ciudadanos que bajarán del vehículo para efectuar una requisa en la cabina del mismo, donde constataron anomalías en los tornillos del estéreo y percibieron un fuerte olor a pintura fresca proveniente de las rendijas de la salida de aire.

Durante esta requisa, se descubrió la existencia de dos tubos de GNC transportados en la caja del rodado, los cuales a realizar golpes en la estructura notaron incongruencias sonoras en distintos sectores.

Ante esto, se redobló la intensidad de la requisa y extrajeron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían una sustancia blancuzca y de color marrón. Como resultado de las pruebas de campo Narcotest, los gendarmes corroboraron la presencia de 86 kilos de cocaína.