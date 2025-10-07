Mal Olor: atribuyen el fenómeno a procesos industriales y aseguran que pronto disminuirá La noche del lunes, un intenso olor dulzón y persistente cubrió distintos sectores del norte de San Miguel de Tucumán, generando preocupación entre los vecinos. El fenómeno también se percibió en zonas cercanas al aeropuerto Benjamín Matienzo y hasta en Tafí Viejo, lo que reavivó el debate sobre el origen de estos episodios que suelen repetirse en determinadas épocas del año.

La secretaria de Desarrollo Ambiental del municipio, Julieta Migliavacca, explicó que el olor podría tener diferentes fuentes. Una de ellas es una antigua fábrica de jabón en pan blanco, ubicada en la zona norte, que utiliza grasa animal como materia prima.

“El jabón en pan se elabora mediante un proceso de saponificación, con grasa animal y soda cáustica a altas temperaturas. Ese procedimiento genera vapores característicos que muchas veces los vecinos perciben en el aire”, precisó Migliavacca.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que esta vez el olor no provino de la jabonera. “Lo que se sintió anoche tenía un dejo más dulzón y está relacionado con ingenios azucareros y plantas de compostaje que utilizan vinasa, un subproducto de la caña de azúcar. Es un olor típico del proceso de fermentación, que puede desplazarse con el viento y verse potenciado por las condiciones climáticas”, señaló.

Una inversión ambiental clave

La empresa jabonera, con más de un siglo de historia en Tucumán, se encuentra implementando un plan de reconversión industrial en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente provincial. Migliavacca destacó que la firma invirtió más de 500 mil dólares en un aerocondensador, un sistema que permitirá reducir en un 95% los olores emitidos durante la producción. “El nuevo sistema ya está en etapa de prueba y se espera que entre en funcionamiento en las próximas semanas. Será una mejora sustancial para la calidad de vida de los vecinos. No se trata de una inversión que genere ganancias directas, sino de un beneficio ambiental y social”, remarcó.

Control sobre los ingenios y agroindustrias

Respecto a los olores provenientes de ingenios y plantas agroindustriales, Migliavacca explicó que la supervisión corresponde a la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, que desarrolla programas para reducir el impacto de los residuos orgánicos. “Son subproductos agrícolas biodegradables, y esa misma biodegradabilidad produce olor, como ocurre en cualquier compostaje doméstico”, comparó la funcionaria.

Finalmente, recordó que en años anteriores algunas empresas debieron relocalizarse o realizar inversiones importantes por este tipo de problemáticas. “Es un tema que se viene abordando desde hace tiempo. En este caso hay voluntad de inversión y de permanencia, con mejoras concretas en marcha”, concluyó.