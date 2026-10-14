Un equipo de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, con la colaboración de las divisiones Delitos Telemáticos y Contra las Personas, realizó tres allanamientos para detener a un joven de 24 años que tenía un pedido de captura vigente en una causa por hurto de vehículos.
Si bien las medidas no permitieron localizarlo, a partir de nuevas averiguaciones, los efectivos establecieron dónde podría encontrarse y montaron un operativo de vigilancia. Así, este martes por la noche, en la esquina de 12 de Octubre y Manuel Estrada, identificaron al acusado, quien intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado y trasladado a la sede de la Unidad Especial.
Al tanto de lo sucedido, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Nº 1 del Centro Judicial Capital avaló el procedimiento y ordenó las actuaciones necesarias.
Fuente Comunicación Tucumán