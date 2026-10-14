Detuvieron a un joven con pedido de captura por hurto de vehículos El acusado intentó escapar al advertir la presencia policial, pero los efectivos lo alcanzaron tras una breve persecución.

Un equipo de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, con la colaboración de las divisiones Delitos Telemáticos y Contra las Personas, realizó tres allanamientos para detener a un joven de 24 años que tenía un pedido de captura vigente en una causa por hurto de vehículos.

Si bien las medidas no permitieron localizarlo, a partir de nuevas averiguaciones, los efectivos establecieron dónde podría encontrarse y montaron un operativo de vigilancia. Así, este martes por la noche, en la esquina de 12 de Octubre y Manuel Estrada, identificaron al acusado, quien intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado y trasladado a la sede de la Unidad Especial.

Al tanto de lo sucedido, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Nº 1 del Centro Judicial Capital avaló el procedimiento y ordenó las actuaciones necesarias.

Fuente Comunicación Tucumán