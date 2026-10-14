Caso Carla Robles: la Fiscalía pidió seis años de prisión efectiva para Diego Zerda Mirta Jiménez, madre de la víctima, declaró durante varias horas y relató presuntos episodios de violencia durante la relación. El fiscal Pedro Gallo solicitó una pena de seis años de prisión efectiva para el acusado por instigación al suicidio y amenazas simples.

La segunda audiencia del juicio oral contra Diego Zerda, acusado de instigación al suicidio en concurso real con amenazas, tuvo como principal testigo a Mirta Jiménez, madre de Carla Robles. Durante una declaración que se extendió entre tres y cuatro horas, la mujer brindó detalles sobre la relación de su hija con el imputado, las situaciones de presunta violencia que habría atravesado y las denuncias realizadas ante la Justicia.

En el marco de la acusación, el fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Especializada de Homicidios I, solicitó una pena de seis años de prisión efectiva para Zerda. El pedido contempla cinco años por el delito de instigación al suicidio y un año por amenazas simples dirigidas contra el hermano de la víctima.

Según la hipótesis fiscal, la relación de casi cinco años estuvo marcada por episodios reiterados de violencia física y psicológica desde 2022. La acusación sostiene que el imputado habría sometido a Carla a situaciones sistemáticas de maltrato, hostigamiento y descalificaciones que habrían influido en la decisión de quitarse la vida. Además, solicitó que el caso sea analizado con perspectiva de género.

Durante su testimonio, Mirta Jiménez describió distintos episodios vinculados con la presunta manipulación, las amenazas y el hostigamiento que habría sufrido su hija. También se refirió a las consultas médicas y las internaciones de Carla. Frente a los planteos de la defensa sobre supuestos antecedentes de salud mental, la mujer afirmó que su hija no había presentado episodios psicológicos o psiquiátricos antes de comenzar la relación con Zerda.

Otro punto de la audiencia estuvo relacionado con conversaciones que circularon en redes sociales y que fueron utilizadas para cuestionar la versión de la acusación. Según el abogado querellante, la jueza Fanny Ciani rechazó la incorporación de determinados elementos presentados fuera de término y remarcó que se valorarán las pruebas admitidas en el expediente y las que se produzcan durante el debate oral.

Para la próxima audiencia está prevista la declaración de testigos presenciales y la presentación de un video de TikTok en el que Carla se habría despedido de familiares y amigos antes de su muerte. La acusación considera que ese material, junto con los testimonios y las historias clínicas, será relevante para fundamentar su postura. La responsabilidad penal de Zerda deberá ser determinada por la Justicia al concluir el proceso.