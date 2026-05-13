Detuvieron a un pasajero que intentó abordar un vuelo a Buenos Aires con un arma cargada El hombre fue interceptado en un control de rutina y quedó incomunicado, a disposición de la justicia

Un hombre fue detenido este martes en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, luego de que el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectara un arma de fuego en su equipaje de mano antes de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, alrededor de las 19, en el acceso al área de preembarque. El pasajero, interceptado en ese control previo al ingreso al avión, es un ciudadano tucumano que pretendía tomar un vuelo de una compañía low cost.

Al inspeccionar la valija en el escáner de rayos X, los agentes de la PSA advirtieron algo que llevaba entre sus pertenencias: era un arma cargada, lista para disparar, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Ante esta situación, los efectivos detuvieron de inmediato al hombre y secuestraron el arma. El procedimiento se realizó en presencia de otros pasajeros. El episodio generó inquietud entre quienes estaban en el aeropuerto.

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Medios locales indicaron que el hombre afirmó que desconocía que llevaba el arma en su mochila. Sin embargo, quedó a disposición de la Justicia Federal. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, hacia esta tarde permanecía incomunicado y se encontraba a la espera de designar un abogado.