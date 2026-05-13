Tucumán busca garantizar el suministro de gas para la zafra azucarera y citrícola Autoridades provinciales y empresarios mantuvieron un encuentro con funcionarios de energía de la nación para dar respuesta a una demanda crítica

De acuerdo a indicaciones del gobernador, Osvaldo Jaldo, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Producción, Eduardo Castro, acompañaron a representantes de las industrias azucarera y citrícola tucumana que se reunieron hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti y el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller.

En representación del sector azucarero, se encontraban: Jorge Luis Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA) y a la gerente General de la Compañía Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro; en tanto que por el sector citrícola, estuvo presente el vicepresidente de Acnoa, Martin Galiana. Reunión que fue gestionada por el gobernador Osvaldo Jaldo ante la Secretaría de Energía de la Nación el pasado 6 de mayo.

Durante el encuentro, expuesta la situación del gas de uso industrial para estas zafras continuarán las gestiones a fin de asegurar el suministro para garantizar su provisión. Los representantes de los sectores industriales expresaron el agradecimiento al Gobierno de Tucumán por la asistencia en las gestiones.

La reunión, que fue impulsada por el Gobierno de Tucumán, se inscribe en una estrategia sostenida de articulación institucional que busca dar respuestas concretas a las demandas de los sectores productivos, en un contexto que presenta desafíos tanto a nivel nacional como internacional.

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