Tras intensas averiguaciones, los efectivos de la Comisaría El Colmenar detuvieron en la mañana de este jueves al joven acusado apuñalar y causarle la muerte a otro tras una pelea que ambos protagonizaron en la vía pública.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles en el Barrio Valle Hermoso, en Las Talitas, donde la víctima, identificada como Jonathan Iván Tejeda, de 29 años, recibió un puntazo con un arma blanca a la altura del pecho por parte de otro joven conocido como “Marcelito”, de 21 años. El joven herido fue trasladado al Hospital Avellaneda donde llegó sin vida.

Ante el fatídico hecho, el fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dio intervención al personal de la División Homicidios y al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para trabajar en la escena del crimen.

