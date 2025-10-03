Tucumán espera un viernes caluroso con cielo despejado y máxima de 32°C El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes caluroso con una máxima de 32°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 3 de octubre una jornada de tiempo estable en San Miguel de Tucumán, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 32°C.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura rondará los 22°C, con vientos del oeste entre 7 y 12 km/h, una humedad del 64% y buena visibilidad.

Hacia la tarde, el organismo prevé condiciones similares, con cielo despejado, vientos leves del sudoeste (0 a 2 km/h) y una máxima de 32°C. En tanto, por la noche, se espera que el termómetro descienda a 27°C, con vientos del norte entre 23 y 31 km/h y sin probabilidades de lluvias.