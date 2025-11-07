Detuvieron a un sujeto por el crimen de un joven en Alderetes Según las primeras informaciones, se habría producido un enfrentamiento con armas de fuego en la zona, resultando herido Gustavo Brandán, de 22 años de edad, quien presentaba un orificio de entrada sin salida en el tórax.

En horas de la tarde del jueves, el fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I, solicitó la intervención del equipo interdisciplinario del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) por un hecho de sangre ocurrido en jurisdicción de la comisaría de Alderetes.

Según las primeras informaciones, se habría producido un enfrentamiento con armas de fuego en la zona, resultando herido Gustavo Brandan, de 22 años de edad, quien presentaba un orificio de entrada sin salida en el tórax. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Centro de Salud, donde recibió los primeros auxilios, pero lamentablemente perdió la vida poco después de ingresar.

El equipo del ECIF trabajó en el lugar del hecho bajo la coordinación de la auxiliar de fiscal María José Agüero de la UFI interviniente, realizando las tareas periciales correspondientes para el levantamiento de evidencias y reconstrucción del suceso.

Finalmente anoche, personal policial detuvo a un sujeto, quien sería acusado del homicidio.