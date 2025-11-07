Taxistas exigen que se regulen las aplicaciones de viajes Los choferes reclaman controles más estrictos. No descartan extender las protestas con cortes en distintos puntos de la capital.

El conflicto por la movilidad en Tucumán sumó este viernes un nuevo capítulo. En medio del paro de colectivos que afecta a miles de usuarios del transporte público en la capital, un grupo de taxistas autoconvocados se manifestó frente al Concejo Deliberante para exigir controles más estrictos -o directamente la eliminación- de las aplicaciones digitales que operan en la provincia.

La protesta se desarrolló sobre calle Monteagudo, entre San Martín y Mendoza, donde se encuentra la sede del cuerpo deliberativo capitalino. Una veintena de choferes estacionó sus vehículos y permaneció en el lugar durante la mañana, reclamando una respuesta concreta de las autoridades municipales.

Debido a la concentración, se reforzó la seguridad con la presencia de efectivos policiales, aunque la manifestación transcurrió sin incidentes.

“Ahora nos van a recibir y vamos a ver qué es lo que nos proponen. Pero esto no se va a terminar sin los controles que se tienen que hacer, sin una resolución que nos dé tranquilidad a nosotros”, expresó uno de los voceros del grupo.

El taxista advirtió que, si no hay avances, las medidas se profundizarán. “Mañana vamos a seguir el corte porque esto no para acá. Ya estamos cansados. Vamos a terminar cortando en los puntos principales: la entrada de San Cayetano, Jujuy, Alfredo Guzmán, La Banda… vamos a paralizar la provincia”, afirmó.

El reclamo de los taxistas se suma a la tensión que atraviesa el sistema de transporte en la capital. Mientras los usuarios enfrentan dificultades por la falta de colectivos debido al paro impulsado por la UTA, los choferes de taxis denuncian que las aplicaciones digitales -como Uber- operan sin controles y restan pasajeros a un sector que también atraviesa una situación económica crítica.

Desde el municipio, en tanto, aseguran que el tema está siendo analizado y que se busca avanzar en una normativa que permita establecer reglas claras para todos los servicios de transporte urbano.

Fuente La Gaceta