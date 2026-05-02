Detuvieron a un sujeto que chocó y huyó del lugar Un hombre fue detenido en la zona de calle Berutti al 600 tras ocasionar dos choques, donde sólo hubo daños materiales. Al detenerlo e inspeccionar el rodado, hallaron un arma de fuego.

En un trabajo conjunto entre personal de la División Patrulleros, Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) y de la Comisaría Cuarta, detuvieron a un hombre que circulaba en una camioneta y causo pánico al chocar un auto estacionado y luego a una motocicleta. Afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas.

Siguiendo el suceso de los hechos, personal de la Comisaría Cuarta fue alertado sobre un siniestro vial que había ocurrido en calle Berutti y, producto de ello, se estaba produciendo un desorden de gran magnitud. Fue entonces que, un equipo de oficiales se dirigió al lugar donde se encontraron con una escena de un gran tumulto de personas que trataban de agredir a un hombre. Mediante averiguaciones se enteraron que el conductor de una camioneta había chocado un automóvil estacionado, luego se dio a la fuga por lo que familiares del propietario del vehículo dañado comenzaron a seguirlo en una motocicleta. Posteriormente, esta motocicleta también fue embestida por el mismo vehículo, pero no había víctimas.

En ese escenario, gran cantidad de vecinos salieron para impedir que el conductor del rodado de mayor porte escapara y trataban de agredirlo.

Mediante presencia policial procedieron a calmar a los presentes e identificar al imputado: cuando inspeccionaban el rodado descubrieron que transportaba un arma de fuego calibre 9 milímetros, estaba sin el cargador puesto.

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El hombre junto al arma y el rodado fueron trasladados hacia la comisaría y se comunicó lo acontecido a la Unidad Fiscal Criminal desde la que se ordenó que se proceda a demorar al causante para verificar su planilla de antecedentes y, en cuanto a la camioneta y el arma, queden en calidad de depósito.