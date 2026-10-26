Detuvieron a una mujer con 35 envoltorios de cocaína El procedimiento fue realizado por la DIDROP Las Talitas durante recorridos preventivos en el barrio 24 de Septiembre. La UFINAR intervino y dispuso el secuestro de los elementos hallados y la toma de antecedentes.

El pasado sábado, efectivos de la DIDROP Las Talitas realizaban recorridos preventivos por la calle Martín García al 200, en el barrio 24 de Septiembre de Los Pocitos, cuando observaron a una mujer que manipulaba pequeños envoltorios.

Al querer escapar del móvil policial, la sospechosa intentó ingresar a su vivienda; sin embargo, los uniformados lograron aprehenderla y secuestraron 35 envoltorios de cocaína, recortes de papel glasé, dinero en efectivo, un bolso y una media, en los que ocultaba los estupefacientes.

La Unidad Fiscal de Investigación en Narcomenudeo (UFINAR) convalidó la medida y dispuso el secuestro de los elementos, la confección de planillas de antecedentes y la elaboración de informes correspondientes.

Fuente Comunicación Tucumán