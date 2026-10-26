El pasado sábado, efectivos de la DIDROP Las Talitas realizaban recorridos preventivos por la calle Martín García al 200, en el barrio 24 de Septiembre de Los Pocitos, cuando observaron a una mujer que manipulaba pequeños envoltorios.
Al querer escapar del móvil policial, la sospechosa intentó ingresar a su vivienda; sin embargo, los uniformados lograron aprehenderla y secuestraron 35 envoltorios de cocaína, recortes de papel glasé, dinero en efectivo, un bolso y una media, en los que ocultaba los estupefacientes.
La Unidad Fiscal de Investigación en Narcomenudeo (UFINAR) convalidó la medida y dispuso el secuestro de los elementos, la confección de planillas de antecedentes y la elaboración de informes correspondientes.
Fuente Comunicación Tucumán