Una menor se encuentra internada tras sufrir fractura de cráneo por la caía de una rama La pequeña permanece en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Otra menor también resultó herida, pero recibió el alta.

Una pequeña de 11 años permanece internada en estado delicado en el Hospital de Niños, luego de sufrir un grave traumatismo de cráneo cuando una rama de un eucalipto cayó sobre ella durante un cumpleaños celebrado el sábado en Santa Ana. La paciente fue trasladada desde el sur de la provincia y debió ser intervenida quirúrgicamente debido a las lesiones.

La directora del Hospital de Niños, Inés Gramajo, explicó que la menor llegó con compromiso de la conciencia y que una tomografía realizada previamente en Concepción había detectado un hematoma extradural y una fractura de cráneo en las regiones parietal y temporal. “Llegó en estado grave”, precisó la médica.

Según detalló Gramajo, la niña fue intubada y trasladada a terapia intensiva, donde recibió asistencia respiratoria mecánica. El neurocirujano que intervino en el caso decidió llevarla al quirófano para colocarle un drenaje que permitiera evacuar el hematoma.

La evolución posterior permitió retirar el drenaje durante la tarde del domingo. “Que haya drenado el hematoma y que no haya una complicación es un paso adelante”, señaló la directora del hospital. Sin embargo, aclaró que la paciente continúa delicada, con pronóstico reservado, y que su evolución se evalúa día a día.

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En el mismo episodio resultó herida otra niña, de nueve años, que también fue trasladada al Hospital de Niños. La paciente presentaba un traumatismo de cráneo leve y una lesión en la región frontal que requirió sutura. Tras los estudios por imágenes y los controles médicos, recibió el alta el domingo por la tarde.

Cómo ocurrió el accidente

Gramajo aclaró que la información sobre las circunstancias del hecho surge del relato de la familia. Según les manifestaron, las niñas estaban en un cumpleaños y una rama de un eucalipto se desprendió y cayó sobre ellas mientras jugaban. “Debe ser de un porte importante por el daño que le produjo”, indicó la directora.

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La médica también destacó la intervención de los equipos de emergencia, terapia intensiva y neurocirugía, y explicó que el Hospital de Niños cuenta con profesionales y equipamiento para atender cuadros de alta complejidad.

Fuente La Gaceta