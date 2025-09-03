Detuvieron a una mujer por estafas millonarias en la adquisición de viviendas y vehículos Tras una intensa investigación, los efectivos de la División Centro de Información Criminal detuvieron este martes a una mujer acusada de estafas millonarias en la tramitación de unidades habitacionales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y de vehículos.

La mujer fue detenida en un allanamiento realizado en el Barrio Oeste II por orden del juez Alejandro Javier Tomas. Durante la medida, además incautaron el celular de la imputada y recibos de pago de diferentes montos, y a nombre de diversas personas, entre ellos las víctimas en conceptos administrativos y por vehículos. Además, los efectivos hallaron legajos pre-armados con documentación solicitada por el IPV para adquirir viviendas.

Uno de los hechos fue denunciado en octubre de 2022, cuando una mujer dijo haberle pagado cerca de $400 mil a la ahora detenida para tramitarle la adjudicación de una casa del IPV en Lomas de Tafí. Aseguró que en la fecha pactada nunca se concretó la entrega del inmueble, valiéndose la acusada de excusas y pretextos. Otra denunciante aseguró que por una similar situación le pagó $2,9 millones.

En otro caso del mismo año, otra víctima manifestó que le pagó durante varios meses más de $700 mil por dos vehículos recuperados del delito y un tractor de una comuna, que tampoco entregó.

Tras los hechos denunciados, Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de la I Nominación dispuso que un equipo del Departamento Inteligencia Criminal (D-2) profundice la investigación y avance en la búsqueda y detención de la acusada. Es así que este martes se concretó la detención de la mujer, alias “Rubi”, por estafas.

MIRA TAMBIÉN Un sujeto fue atacado por una jauría de perros cuando habría intentado robar naranjas

La exitosa medida judicial fue supervisada por el jefe del D-2, Comisario General Omar Soria y segundo jefe, Comisario Inspector Víctor Lazarte.