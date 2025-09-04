Ingresan vientos fríos a Tucumán y se esperan lloviznas hasta la tarde El Observador Meteorológico, Cristofer Brito, informó que durante la noche de este miércoles comenzó a ingresar aire frío en la provincia, acompañado por vientos del sur y sudeste que provocarán un aumento de nubosidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este jueves 4 de septiembre se prevé una jornada fresca, con una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. La humedad se ubica en 68 %, la presión en 965.8 hPa, el viento sopla del este a 12 km/h y la visibilidad alcanza los 7 km.

“Durante la mañana y el mediodía del jueves podrían presentarse lloviznas aisladas en sectores del oeste de la llanura, cerca del pedemonte. En el resto de la provincia predominarán los cielos mayormente cubiertos”, explicó Brito.

Pronóstico para el fin de semana

El especialista adelantó que la nubosidad comenzará a disiparse desde la noche del jueves, dando paso a un viernes y un fin de semana con cielos poco nubosos y temperaturas bajas, sobre todo en las mañanas y noches, pero sin probabilidades de lluvia.

Además, no se descartan heladas débiles en áreas rurales durante la mañana del sábado, ya que el aire frío que avanza es de carácter seco.