Detuvieron a una pareja que circulaba con más de 900 dosis de cocaína Un joven de 28 años y una mujer de 33, que circulaban en una motocicleta con más de 900 dosis de cocaína, fueron aprehendidos en la madrugada de este martes tras una persecución que realizó un equipo de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos.

Mientras realizaban recorridos preventivos por la Capital, los investigadores vieron que una pareja circulaba a gran velocidad por calle Chile al 1.900 en una motocicleta sin la patente colocada. Es así que detuvieron su marcha; en ese momento descendió la mujer y el joven aceleró para escapar. Por ello, se inició una persecución que finalizó a los pocos metros. Con la presencia de testigos, los efectivos realizaron una requisa en la que hallaron 950 dosis de cocaína y tres piedras de esa sustancia.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) dispusieron el secuestro de la sustancia por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737 y de Narcomenudeo N° 9.188, luego de las pruebas de campo que realizó un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Capital y que arrojaron un peso total de 500 gramos de cocaína. Además, ordenaron que la pareja siga aprehendida. También quedó incautada la motocicleta marca Honda en la que se movilizaban los acusados.

El procedimiento fue dirigido por el jefe de esta División, Comisario Gabriel Heredia, y supervisado por el director General de Investigaciones, Comisario General Miguel Carabajal.

Fuente Comunicación Tucumán