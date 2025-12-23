Tucumán: arrojaron una mochila cargada con más de cinco kilos de cocaína Luego de ser advertidos por el desplazamiento a pie de ciudadanos por las vías del ferrocarril, quienes huyeron al percatarse de la presencia de los uniformados, se confirmó la existencia del estupefaciente abandonado.

Sobre la Ruta Nacional Nº 9 (kilómetro 1.358), a la altura del Paraje Molle Yaco, efectivos dependientes del Escuadrón 55 “Tucumán”, fueron alertados por los constantes ladridos de canes pertenecientes a las fincas ubicadas en la parte posterior del Puesto de Control “Trancas”.

Al desplazarse hasta el lugar, el personal de la Fuerza observó a dos personas que circulaban por las vías del ferrocarril, por lo que se dio la voz de “alto”.

Tras constatar que los ciudadanos emprendieron una veloz fuga por la zona montuosa, arrojando un bulto sobre las vías, los gendarmes efectuaron un rastrillaje en el lugar y detectaron una mochila.

Asimismo, se constató que en su interior contenía cinco paquetes rectangulares con sustancia polvorienta compacta, la cual arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 5 kilos 213 gramos

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, se incautó la sustancia estupefaciente y se dio intervención a la Policía provincial jurisdiccional.