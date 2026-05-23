Detuvieron al conductor de un auto y secuestraron 10.000 dosis de cocaína La sustancia se encontraba compactada en medio “ladrillo” y en “bochitas” listas para la comercialización. Interviene el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán.

Acerca de este procedimiento concretado durante la medianoche del viernes sobre la Ruta Nacional 9, se refirió el comisario principal Marcos Morante, jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí.

“Un equipo investigativo de esta Unidad Especial a cargo del segundo jefe, el oficial principal Monteros, en la ruta 9, altura kilómetro 1280, interceptó un vehículo a raíz de que el mismo habría realizado una maniobra llamativa, situación esta que llamó la atención al personal”, expresó Morante.

Continuando, indicó que al interceptarlo y llevar a cabo un control del rodado y de su conductor, los efectivos advirtieron que en el interior había sustancias aparentemente prohibidas. Por ese motivo, en presencia de dos testigos, realizaron la requisa del automóvil y encontraron medio ladrillo de cocaína, dosis en bochitas y una balanza de precisión.

Luego, detalló que personal de la DIDROP Este realizó las pruebas de campo, confirmando que se trataba de cocaína con un peso total de 800 gramos. Y señaló: “Esta cocaína está valuada en la calle aproximadamente en 10 millones de pesos. Es el valor si se la compra por mayor y si se la fracciona, se puede llegar a sacar por lo menos 10.000 dosis”.

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Asimismo, informó que se dio intervención al Juzgado Federal N° 3, que ordenó la detención e incomunicación de la persona involucrada, quien permanece alojada en esa Unidad Especial, mientras se averigua si presenta antecedentes vinculados al narcotráfico.

“Esta persona se movilizaba en un automóvil marca Fiat Uno color blanco, el cual también se encuentra secuestrado y afectado a la causa de mención. Como así también en el interior del vehículo, más precisamente en el asiento, se encontraron también un frasco con bolsitas y sustancia color blanquecina que también dio positivo de cocaína, las cuales ya se encontraban fraccionadas para la venta”, cerró el jefe policial.

Fuente Comunicación Tucumán