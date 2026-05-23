Iniciaron los trabajos de mantenimiento en la Escuela Normal Los trabajos contemplan intervenciones en sectores de techos, reparaciones en la instalación eléctrica, recambio de pisos afectados por el intenso tránsito diario y tareas de impermeabilización y mantenimiento general en distintas áreas del edificio.

Por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, este sábado se iniciaron trabajos de mantenimiento edilicio en la Escuela Normal, una institución emblemática que cuenta con más de 3.300 alumnos distribuidos en distintos turnos.

Las tareas son llevadas adelante por el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por el Ing. Marcelo Nazur, junto al acompañamiento del Ministerio de Interior, a través de la Subsecretaría de Obras y Servicios, a cargo del Arq. Demetrio Asís.

Los trabajos contemplan intervenciones en sectores de techos, reparaciones en la instalación eléctrica, recambio de pisos afectados por el intenso tránsito diario y tareas de impermeabilización y mantenimiento general en distintas áreas del edificio.

Además, en el marco de las respuestas brindadas a la comunidad educativa, se concretó la entrega de nuevos pupitres y mobiliario escolar para la institución, con el objetivo de mejorar las condiciones de cursado de los estudiantes y acompañar el normal funcionamiento de la escuela.

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Desde el equipo técnico se informó que las obras serán coordinadas con las autoridades de la institución para evitar inconvenientes en el normal desarrollo de las clases. En el caso de los trabajos sobre los techos, las tareas se realizarán en horario diurno, entre las 8 y las 18, debido a la necesidad de contar con luz natural para su correcta ejecución.

Asimismo, se priorizarán las intervenciones más urgentes con el objetivo de brindar una respuesta rápida, eficiente y concreta a las necesidades edilicias de la comunidad educativa.

Durante la jornada también se hizo presente el equipo del Boleto Estudiantil Gratuito, a través de su referente Cristina Robles Ávalos, con el propósito de acercar soluciones y acompañamiento a los alumnos de la institución.

El presidente del Centro de Estudiantes, Facundo, destacó la importancia de las respuestas gestionadas tras el encuentro con el gobernador. “Todos los pedidos que llevamos al gobernador se están cumpliendo, así que agradecemos el compromiso asumido durante la reunión y esperamos que siga así”, expresó.

En ese sentido, el estudiante valoró especialmente el inicio de las obras y la mejora integral del edificio escolar. “Esto es importantísimo. Yo ya me egreso y sentir que mi segunda casa se está refaccionando y va mejorando cada día es algo que me pone demasiado feliz. La escuela está cumpliendo años y verla en este proceso de recuperación nos llena de alegría”, afirmó.

Estas acciones se concretan luego de la reunión mantenida por el gobernador Osvaldo Jaldo con estudiantes de la Escuela Normal, donde se plantearon distintas inquietudes vinculadas al estado del edificio, el mobiliario y las necesidades de la comunidad educativa.

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Con esta intervención, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la educación pública, trabajando de manera articulada para mejorar las condiciones de infraestructura escolar y garantizar respuestas concretas a estudiantes, docentes y familias.

Fuente Comunicación Tucumán