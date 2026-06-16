Detuvieron al presunto autor de un homicidio en riña Tras una rápida investigación y el relevamiento de testimonios en el lugar, efectivos de la Dirección de Investigaciones detuvieron al presunto autor del homicidio ocurrido en Villa Carmela. La causa es investigada por la Fiscalía de Homicidios II y, según las primeras averiguaciones, el hecho se habría desencadenado durante una discusión entre la víctima y el acusado.

El hecho ocurrió este lunes en Villa Carmela; el director de Investigaciones de Unidades Criminales y Delitos Complejos, comisario inspector Diego Bernachi, se refirió a la detención de un joven de 23 años sindicado como autor.

“La Fiscalía de Homicidios II a cargo del doctor Carlos Sale, le dio intervención a la comisario Susana Montero, jefa de la División homicidios, ya que se habría producido un hecho de sangre en un pasaje ubicado en frente de la cancha de Villa Carmela; donde dos hombres habrían discutido, y uno de ellos le propinó un golpe en el rostro a la víctima, quien cayó y perdió la vida”, precisó Bernachi.

“Una vez que se hizo presente el equipo de Homicidios y al recabar toda la información, se pudo conocer que la víctima se llamaba Carlos Ezequiel Romano Hardoy de 40 años, y que el autor de este hecho sería un joven de 23 años, quien residiría en el barrio Autopista Sur, todo esto se pudo saber a raíz del trabajo personal en el lugar recabando información de los testigos que habían visto en esta situación”, amplió el director.

“Todo esto se habría producido en el marco de una discusión, no estamos en presencia de un delito de robo, atento a eso y contando con toda la información el equipo de la Dirección de Investigaciones con todas sus Divisiones, nos constituimos en la búsqueda de este individuo a los fines de ponerlo a disposición de la Justicia, y contando con el domicilio de la madre se observó que esta persona que caminaba por la calle con la misma vestimenta que describían los testigos, es por ello que se procedió a su inmediata aprehensión”, detalló Bernachi, quien para cerrar confirmó el secuestro de prendas de vestir del victimario así como su celular, y señaló que están a la espera de los resultados de averiguación de antecedentes.

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Fuente Comunicación Tucumán