Desde julio será obligatorio el uso del token digital para consultas médicas La medida apunta a fortalecer los mecanismos de control, brindar mayor transparencia y simplificar los procesos administrativos para afiliados y prestadores.

La interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), Elena Hurtado, informó que a partir del 1º de julio será obligatorio el uso del token de seguridad de la aplicación IPSST Móvil para validar las consultas médicas en consultorio.

En ese marco, la funcionaria explicó que el organismo inició una campaña de difusión para que los usuarios se familiaricen con la herramienta antes de su implementación definitiva.

“Queremos que los afiliados se familiaricen con la app y la utilización del token, que es un código de seguridad que se baja a través de la aplicación iPSST Móvil, y eso permite verificar la identidad y el consumo de las consultas en los consultorios médicos”, sostuvo Hurtado.

Asimismo, detalló el funcionamiento de la aplicación y los beneficios que incorporará para los usuarios. “La aplicación se baja a través del App Store o Play Store, tanto de Android como de iPhone. Esa aplicación va a permitir acceder a la credencial, que es una credencial virtual. La tocan y, de inmediato, aparece el código que permite esta verificación y acceder al consumo”, indicó.

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La interventora destacó que el nuevo sistema favorecerá una mayor trazabilidad de las prestaciones y reducirá trámites administrativos. “Es una forma de darle transparencia y trazabilidad tanto al afiliado, a la obra social y también al prestador, porque el prestador ya despapeliza, evita la firma de planillas y todos esos sistemas que son engorrosos para la facturación”, afirmó.

En relación con la entrada en vigencia, Hurtado recordó que el período previo tendrá carácter informativo para facilitar la adaptación de los afiliados. “Estamos haciendo esta difusión para que todos los afiliados se familiaricen, bajen la aplicación y la usen, ya que será obligatoria a partir del 1º de julio. Desde ese momento, sí va a ser requerida para las consultas médicas en consultorio”, señaló.

Además, anticipó que el sistema se extenderá progresivamente al resto de las prestaciones. “En un futuro, vamos a ir avanzando hacia las otras prestaciones ambulatorias, como laboratorios e imágenes, y también queremos avanzar hacia internación. Es decir, que todo lo que consuman nuestros afiliados esté validado por token, tenga una trazabilidad y, además, ellos lo puedan constatar a través de la app en sus propios celulares”, expresó.

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Respecto del grupo familiar, aclaró que el titular de la cobertura será quien habilite el uso del token para sus beneficiarios. “Una vez que el afiliado titular tenga bajada la aplicación, sí les va a requerir el token a él y a todo su grupo familiar”, precisó.

Sobre el proceso de validación, la interventora explicó que existen dos alternativas para completar el registro. “La validación se puede hacer de dos formas: a través de Mi Argentina, que es un método nacional en el cual ya tiene los documentos nacionales y otros canales de gestión; o, si no lo hacen por esa vía, lo pueden hacer ingresando los datos personales y el número interno que figura en la declaración jurada del Subsidio de Salud. En ese caso, para ampliar su validación, deberán asistir a Casa Central o a alguna de las filiales”, indicó.

También informó que los hijos del grupo familiar podrán contar con la aplicación desde los 16 años y remarcó que los mayores de 75 años quedarán exceptuados de la obligatoriedad.

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Finalmente, Hurtado destacó que el IPSST mantendrá habilitados todos sus canales de atención para acompañar a los afiliados durante esta etapa de implementación. “Es un momento de prueba, en donde todos los inconvenientes que puedan llegar a tener nuestros afiliados vamos a tratar de subsanarlos, ya sea de forma presencial, virtual, a través del 0800, de la mesa de ayuda, de Instagram o de Facebook. Todas nuestras vías están abiertas para subsanar, en este tiempo, todas las dudas que pudieran llegar a tener. Y recordarles que, a partir de los 75 años, es optativa, no es obligatoria, pero también hay mucha gente que ya la tiene bajada y los invitamos a que la usen y vean la facilidad de uso del token”.

Fuente Comunicación Tucumán