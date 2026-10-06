Detuvieron al sospechoso de un femicidio en Graneros Efectivos de Comisaría Graneros encontraron el cuerpo sin vida de una mujer; cuando requisaron la vivienda, encontraron escondido debajo de una cama a quien sería la pareja de la víctima.

De acuerdo con lo informado por las autoridades policiales, pasado el mediodía, personal de Comisaría Monteros encontró una mujer sin vida tendida en su cama en una de las habitaciones de la casa que compartía con su concubino en el paraje denominado La Cañada.

El hermano de la víctima descubrió el cuerpo y de inmediato se dirigió a la comisaría para denunciar el trágico descubrimiento. Las autoridades confirmaron que la mujer presentaba una herida profunda en la cabeza.

Fue mientras los efectivos requisaban la vivienda que encontraron a la pareja de la víctima debajo de una de las camas; al ser descubierto trató de describir lo que había sucedido y que calificó como “grave error”.

En consecuencia, se solicitó la presencia de personal de Infantería para garantizar la custodia y el traslado del aprehendido y se comunicó los pormenores a la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción.

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En tanto, el fiscal Carlos Sale dispuso el resguardo y la protección del lugar. Además, ordenó que al aprehendido se le hicieran conocer sus derechos y se cumplieran las medidas de rigor.

La fiscalía también dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), cuyos integrantes se trasladaron al lugar para realizar las tareas correspondientes.

Fuente Comunicación Tucumán