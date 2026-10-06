Martes inestable con lloviznas matutinas y una máxima de 25 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada húmeda y con visibilidad regular en la capital provincial. Las precipitaciones aisaladas quedarán atrás hacia el mediodía, dando paso a una tarde templada.

El clima en San Miguel de Tucumán presenta un inicio de jornada inestable para este martes 6 de octubre, de acuerdo al reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mañana arrancó con el cielo nublado y la presencia de lloviznas, registrando una temperatura base de 18 grados.

Las autoridades meteorológicas advierten que la visibilidad se encuentra en un nivel regular debido a las precipitaciones débiles y al elevado índice de humedad, que alcanza el 83 por ciento, por lo que se recomienda precaución al circular por la vía pública. Durante esta primera franja del día, la probabilidad de lluvia oscila entre el 10 y el 40 por ciento, con vientos que ingresan desde el sector este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cese de lloviznas y ascenso térmico

Para después del mediodía, se espera que las condiciones experimenten una leve mejoría en cuanto a las precipitaciones. El pronóstico prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado y con presencia de bruma sobre el área metropolitana. La temperatura registrará un paulatino ascenso hasta alcanzar una máxima pronosticada de 25 grados. En esta franja horaria, los vientos del este sostendrán su intensidad, con velocidades estimadas entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el tiempo se presentará estable y agradable. El termómetro descenderá hasta rondar los 21 grados. Los vientos continuarán soplando desde el este bajo las mismas condiciones y ya no se registran probabilidades de lluvia para el cierre de la jornada.