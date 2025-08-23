Detuvieron al sujeto que acosó sexualmente a una joven en la puerta de un edificio El hombre acosó sexualmente a una joven en un edificio de avenidas Mate de Luna y Mitre y había quedado registrado en las cámaras de seguridad.

El comisario general Fabio Ferreyra, director de Unidades Especiales se refirió a la detención del hombre que acosó sexualmente a una adolescente en la puerta de un edificio de avenidas Mate de Luna y Mitre.

“El día de hoy, dada las instrucciones del señor jefe de Policía y al haber recepcionado la denuncia correspondiente salimos inmediatamente a resolver esta situación. Nos interiorizamos que este sujeto es de la localidad de Lamadrid hacia el Sur de nuestra provincia por la ruta Provincial 15, nos trasladamos ahí y pedí apoyo al personal del Puesto Fronterizo Los Mistoles”, adelantó Ferreyra.

“Comenzamos a hacer averiguaciones, inmediatamente, nos informar que esta persona había sido sacado del pueblo por otra ruta. Es así que, nos trasladamos hacía la ruta Provincial 308, que une la localidad de las Termas del Río Hondo con la de La Madrid a mitad de camino en una localidad llamada Las Ánimas, nos introducimos al monte y vemos vestigios que había pasado la noche ahí con fuego, un colchón, frazadas, restos de comida, azúcar y otras prendas”, informó el comisario general.

“En unos 500 metros más o menos adentro de un monte muy tupido, con muchas espinas, lo logramos localizar escondido ahí en una en unas palmas y lo trasladamos a nuestra base donde nos comunicamos a la Fiscalía de Integridad Sexual interviniente”, afirmó Ferreyra.

Por último, el comisario general recalcó que esta persona tenía intenciones de trasladarse hacia otra provincia, ya que fue encontrado en el límite de Tucumán y Santiago del Estero y que gracias al rápido accionar policial tras recepcionar la denuncia, comenzaron a a trabajar, como lo solicita el jefe de Policía, para proteger a la víctima.

Fuente Comunicación Tucumán