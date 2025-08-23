La quema de cañaverales llevó preocupación a los vecinos de un barrio privado Este sábado se reportó una nueva quema en una finca de la localidad de San Andrés, a la altura del kilómetro 1200 de la ruta 9.

El fuego avanzó hacia el interior de un barrio privado lindero. Peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal acudieron al lugar, junto con bomberos y Defensa Civil

El siniestro se originó alrededor de las 7:00 de la mañana en una finca de la zona donde se prendieron fuego cañas en pie. Producto del viento, las llamas avanzaron hacia un barrio privado lindero, lo que generó alarma entre los vecinos al ingresar humo en el interior de algunas viviendas.

De acuerdo con los informes preliminares de los especialistas, el fuego alcanzó tres manzanas del barrio. Afortunadamente, se trataba de terrenos loteados pero no edificados, por lo que no se registraron daños materiales de consideración. Las llamas pudieron ser controladas cerca del mediodía.

Las actuaciones e investigaciones llevadas a cabo en el lugar serán remitidas a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien deberá establecer si existió intencionalidad en el hecho y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Desde el MPF se reitera el compromiso de sostener una política firme para combatir las prácticas de quema de cañaverales y pastizales, consideradas delitos penales que atentan contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad vial.

Asimismo, se insta a la población a denunciar estos ilícitos a través de la línea anónima 381 319 5131, habilitada especialmente para recepcionar este tipo de reportes.