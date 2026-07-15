Día agradable y sin lluvias: la máxima alcanzará los 22°C este miércoles en Tucumán El pronóstico anticipa una jornada con nubes y claros. Si bien la mañana arrancó con temperaturas bajas, se espera un marcado ascenso térmico hacia la tarde, con cero probabilidades de precipitaciones.

El pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Tucumán anticipa una jornada estable y sumamente agradable, ideal para planificar actividades, marcada por un cielo que alternará entre nubes y claros.

Según los datos meteorológicos, la provincia registró una temperatura mínima de 10°C durante las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr de la jornada se espera un repunte térmico sostenido que llevará la máxima hasta los 22°C. Este pico de temperatura se hará sentir con mayor intensidad en la franja horaria que va entre las 16:00 y las 17:00.

¿Qué ropa elegir a lo largo del día?

La marcada amplitud térmica obligará a los tucumanos a vestirse “en capas”. Durante la mañana, con el termómetro ubicándose en torno a los 12°C, lo ideal y recomendable es salir de casa con una campera abrigada o un tapado.

Hacia el mediodía y durante la tarde, a medida que el ambiente se vuelva más cálido, se podrá optar por prendas mucho más livianas, como una remera de mangas largas o un saco fino.

MIRA TAMBIÉN La inflación en Tucumán en el mes de Junio fue del 1,4%

Finalmente, a partir de las 18:00 horas y ya con el sol perdiendo fuerza, el aire volverá a refrescar y la temperatura experimentará un descenso gradual hasta llegar a los 15°C durante la noche.

Vientos y nulas probabilidades de lluvia

En cuanto al resto de las condiciones meteorológicas, el reporte trae tranquilidad para quienes deben movilizarse por la ciudad: la probabilidad de precipitaciones es del 0% para toda la jornada. Asimismo, el día estará acompañado por vientos leves a moderados que soplarán a velocidades de entre 5 y 17 km/h.