El pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Tucumán anticipa una jornada estable y sumamente agradable, ideal para planificar actividades, marcada por un cielo que alternará entre nubes y claros.
Según los datos meteorológicos, la provincia registró una temperatura mínima de 10°C durante las primeras horas del día. Sin embargo, con el correr de la jornada se espera un repunte térmico sostenido que llevará la máxima hasta los 22°C. Este pico de temperatura se hará sentir con mayor intensidad en la franja horaria que va entre las 16:00 y las 17:00.
¿Qué ropa elegir a lo largo del día?
La marcada amplitud térmica obligará a los tucumanos a vestirse “en capas”. Durante la mañana, con el termómetro ubicándose en torno a los 12°C, lo ideal y recomendable es salir de casa con una campera abrigada o un tapado.
Hacia el mediodía y durante la tarde, a medida que el ambiente se vuelva más cálido, se podrá optar por prendas mucho más livianas, como una remera de mangas largas o un saco fino.
Finalmente, a partir de las 18:00 horas y ya con el sol perdiendo fuerza, el aire volverá a refrescar y la temperatura experimentará un descenso gradual hasta llegar a los 15°C durante la noche.
Vientos y nulas probabilidades de lluvia
En cuanto al resto de las condiciones meteorológicas, el reporte trae tranquilidad para quienes deben movilizarse por la ciudad: la probabilidad de precipitaciones es del 0% para toda la jornada. Asimismo, el día estará acompañado por vientos leves a moderados que soplarán a velocidades de entre 5 y 17 km/h.