Los espacios habilitados son el Cementerio del Norte (Juan B. Justo y México), el Cementerio del Oeste (Asunción 150) y el Jardín Norte (Eduardo Wilde al 300).
La directora de Cementerios Municipales, Silvia Llave, explicó que se espera una gran concurrencia: “Van a ser días de mucha afluencia, la gente se acerca a visitar y rendir homenaje a sus seres queridos”, señaló.
Durante el domingo se celebrarán misas en los tres cementerios, en los siguientes horarios:
-
Jardín Norte: 9:00 hs
-
Del Oeste: 11:00 hs
-
Del Norte: 12:00 y 17:00 hs
Respecto a la seguridad y el mantenimiento de los espacios, Llave destacó que “se logró controlar en gran medida el vandalismo y los robos”, y remarcó que hay guardias permanentes las 24 horas.
Además, mencionó que dentro del plan de obras de la Municipalidad se realizaron mejoras: “Este año se construyeron nuevos sanitarios, duchas para el personal y se incorporaron accesos para personas con discapacidad. En el Cementerio del Norte se están recuperando los muros perimetrales y en el del Oeste se revalorizó la fachada”, detalló.
De esta manera, los vecinos podrán rendir homenaje a sus familiares en espacios más cuidados y accesibles durante esta jornada especial.