Día de los Fieles Difuntos: así será la atención en los cementerios municipales Con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, los tres cementerios municipales de San Miguel de Tucumán abrirán sus puertas de manera continua de 8 a 18 horas durante este fin de semana.

Los espacios habilitados son el Cementerio del Norte (Juan B. Justo y México), el Cementerio del Oeste (Asunción 150) y el Jardín Norte (Eduardo Wilde al 300).

La directora de Cementerios Municipales, Silvia Llave, explicó que se espera una gran concurrencia: “Van a ser días de mucha afluencia, la gente se acerca a visitar y rendir homenaje a sus seres queridos”, señaló.

Durante el domingo se celebrarán misas en los tres cementerios, en los siguientes horarios:

Jardín Norte: 9:00 hs MIRA TAMBIÉN Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles

Del Oeste: 11:00 hs

Del Norte: 12:00 y 17:00 hs

Respecto a la seguridad y el mantenimiento de los espacios, Llave destacó que “se logró controlar en gran medida el vandalismo y los robos”, y remarcó que hay guardias permanentes las 24 horas.

Además, mencionó que dentro del plan de obras de la Municipalidad se realizaron mejoras: “Este año se construyeron nuevos sanitarios, duchas para el personal y se incorporaron accesos para personas con discapacidad. En el Cementerio del Norte se están recuperando los muros perimetrales y en el del Oeste se revalorizó la fachada”, detalló.

De esta manera, los vecinos podrán rendir homenaje a sus familiares en espacios más cuidados y accesibles durante esta jornada especial.