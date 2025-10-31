Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles En el marco de la investigación por la muerte de Karla Robles, de 27 años, personal de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Pedro Gallo, detuvo en la madrugada de este viernes a Ricardo Zerda, ex pareja de la joven.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Obarrio, donde el sospechoso fue aprehendido por orden judicial. La medida forma parte de una serie de diligencias dispuestas por la fiscalía para avanzar en el esclarecimiento del caso, ocurrido el pasado 24 de octubre.

“Tenemos en curso pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados y el análisis de redes sociales, a cargo de un área especializada de la Policía de Tucumán”, señaló el fiscal Gallo. Además, informó que ya se tomaron declaraciones a testigos y vecinos del entorno de la víctima.

La investigación continúa para determinar la participación que pudo haber tenido Zerda en la muerte de Karla Robles.